Calciomercato Frosinone: Sibilli nel mirino di Angelozzi

Il Frosinone Calcio è attivamente impegnato sul mercato per rafforzare la squadra in vista del girone di ritorno della Serie B. Secondo quanto riportato da Passione Frosinone, uno dei nomi che ha suscitato interesse nel direttore sportivo, Guido Angelozzi, è quello di Giuseppe Sibilli, attualmente in uscita dal Bari.

Sibilli, noto attaccante biancorosso, non è un volto nuovo per i tifosi ciociari e il suo profilo sembra essere molto apprezzato da Angelozzi, che lo considera un potenziale rinforzo importante per l’offensiva del Frosinone. La stima del direttore sportivo nei confronti del giocatore non è mai stata un segreto e ora, con il calciatore in procinto di lasciare il Bari, potrebbero aprirsi nuove opportunità.