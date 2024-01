“Preso per una cifra importante”: Milan, il nuovo arrivato ha rotto il silenzio | Era il sogno dei tifosi

Il nuovo arrivo del mercato rossonero, costato una cifra importante, rompe il silenzio: “Se non avessi voluto non avrei firmato”.

Un feeling ancora da trovare con il nuovo ambiente per il neo acquisto rossonero. L’inserimento, nonostante le alte aspettative, sta durante più a lungo del dovuto e nelle scorse ore qualcuno si erano mosse le ipotesi più estreme sul suo futuro. Ma il calciatore in queste ore ha rotto il silenzio, parlando della sua avventura al Milan e della voglia di riscattarsi.

C’è la voglia da parte del nuovo acquisto di mettersi in mostra, nonostante un periodo di ambientamento difficile e la pressione di una cifra importante per portarlo al Milan. Direttamente dal ritiro della sua nazionale l’attaccante è intervenuto sulle pagine del quotidiano Soccernet, dicendosi volenteroso di mettersi in mostra per scacciare le critiche e diventare un punto fermo della squadra di Pioli.

Il tecnico emiliano, che lo aveva fortemente voluto alla sua corte, dovrà dunque concedergli ancora fiducia nei prossimi mesi. L’inserimento tra i titolari, viste le buone prestazioni del tridente offensivo, non sarà facile ma il neo acquisto può rappresentare un’arma importante per Pioli.

Chukwueze scaccia le voci di addio: “Rimango al Milan”

Arrivato in rossonero la scorsa estate come uno dei possibili crack, Chukwueze non è ancora riuscito a mettersi in luce. Il nigeriano, adesso impegnato in Coppa d’Africa con la sua nazionale, si è prestato a un’intervista per Soccernet, intervenendo sul suo futuro al Milan. Viste le fino a questo momento non eccitanti prestazioni, si era addirittura ipotizzata una sua partenza ma il numero 21 non ha alcuna intenzione di lasciare il diavolo.

Lo ha affermato lui stesso, tessendo le lodi del club: “E‘ una grande squadra, devo concentrarmi e lavorare sodo“. Il gol al New Castle, che ha regalato l’Europa League ai rossoneri, rimane il punto più alto dei suoi primi 5 mesi al Milan, ma il nigeriano dovrà trovare anche continuità in campionato e affermarsi come uno dei possibili titolari.

Chukwueze: “Devo mostrare il mio potenziale”

Costato 20 milioni più 8 di bonus, il peso della maglia rossonera e della cifra sborsata dal club comincia a farsi sentire per Chukwueze, che però ha intenzione di rifarsi: “Ho bisogno di mettermi alla prova“.

Il laterale ha affermato di volere “dimostrare il potenziale inespresso” e di essere sicuro di volere rimanere: “Lasciare vorrebbe dire venire meno alle mie responsabilità, se non avessi voluto giocare al Milan non avrei firmato“. Per il nigeriano dunque, il girone di ritorno diventa decisivo per convincere una volta per tutti allenatore, dirigenza e tifosi.