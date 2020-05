La Bundesliga è stato il primo campionato europeo a ripartire dopo lo stop dovuto al Coronavirus. Una ripresa che è valsa tantissimo in termini di numeri alla Bundesliga. Le partite infatti hanno fatto registrare numeri altissimi in tv, ma Giampaolo Pozzo non è d’accordo con il modello tedesco. Intervenuto ai microfoni di “Radio Sportiva”, il patron dell’Udinese Giampaolo Pozzo ha criticato la ripresa della Bundesliga: «Sono ripartiti peggio che non si poteva nonostante lo abbiano venduto come un trionfo ma è successo quello che si prevedeva a livello di infortuni. 8 lesioni nelle prime 6 partite, altrettante solo per il Borussia Dortmund dopo una singola giornata. La riprova che se non fai una buona preparazione paghi il conto. E il tutto con una partita a settimana mentre noi dovremmo farne due, per cui servirebbe una rosa di 30 giocatori per arrivare in fondo ed ammortizzare tutti gli infortuni».