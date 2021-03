Intervenuto ai microfoni di “Rai Sport”, Carmelo Salerno, Presidente della Reggiana, ha parlato del primo tempo dell’anticipo di Serie B con il Venezia:

«Il rigore per il Venezia non c’era, è un peccato ma abbiamo ancora la ripresa a disposizione per tornare in vantaggio. Meritavamo forse due gol nel primo tempo, stiamo giocando bene e dunque dobbiamo cercare di portare a casa qualche punto: abbiamo superato bene i momenti difficili, ricordiamoci che siamo stati con 22 positivi al Covid-19 ma non ci siamo mai arresi.





Fino al 12 dicembre stavamo facendo benissimo, siamo stati l’unica squadra in Italia a perdere a tavolino per il Coronavirus mentre ora ci siamo ripresi: gli acquisti di gennaio hanno permesso di aumentare la qualità della rosa, ci siamo ripresi bene».