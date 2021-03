Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Foggia, Pietro Cianci, attaccante del Bari, ha commentato così la vittoria e il goal decisivo:

«Siamo felici per la vittoria, in tanti mi avevano chiesto di fare il trenino in caso di gol. Ringrazio Antenucci, che mi ha fatto battere la punizione. Dedico questi tre punti a Ciofani, sperando che il suo infortunio non sia grave. Ora è importante continuare su questa strada, partita dopo partita.





Da domani subito testa alla Juve Stabia perchè sarà una gara molto difficile. La Ternana è molto lontana, poi se il destino ci darà una possibilità, ce la giocheremo. Oggi festeggio in famiglia. Sono contento di aver regalato una gioia a questa città. Anche oggi, dopo la rete non ho capito nulla».