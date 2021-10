Il presidente Giuseppe Corrado ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dell’exploit del centravanti Lorenzo Lucca.

Ecco le parole:

«Oggi è la domanda che fanno immediatamente a tutti noi. Lucca è un ragazzo promettente, che abbiamo voluto a ogni costo e sta facendo bene. Deve fare un percorso di crescita e spero che il Pisa possa farglielo fare anche per dare alla Nazionale un centravanti per i prossimi 10 anni. Non è stato facile prenderlo, ci abbiamo lavorato più di un anno e alla fine abbiamo avuto il coraggio e l’intraprendenza di acquisirlo, non abbiamo fatto discussioni sul prezzo accettando l’offerta del Palermo. Abbiamo fatto così fatica a prenderlo e non abbiamo fretta di prenderlo. Lucca non ci ha sorpreso, sta facendo quello che aspettavamo da lui».