Un tram della linea 1 è stato vandalizzato.

Come si legge su “Gds.it” hanno bloccato un tram che stava attraversando i quartieri Sperone e Brancaccio e lo hanno imbrattato con le bombolette spray. È successo martedì sera in via Portella della Ginestra, alla fermata Bione.

Quattro giovani con felpe scure e incappucciate, una delle indossava una maschera hanno danneggiato un mezzo della linea 1 dipingendo una fiancata con della vernice colorata. Un danno da migliaia di euro che si somma ai disagi per l’assenza temporanea della vettura che è stata portata in deposito per le operazioni di ripristino.