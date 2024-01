Pres. Modena: «Ripartiamo dalla prestazione fatta a Palermo»

Il presidente del Modena Carlo Rivetti ha parlato ai microfoni de “La Gazzetta di Modena” soffermandosi sulla sfida persa al Barbera contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Voglio rinnovare la mia fiducia incondizionata e quella della società verso il gruppo. Dalla squadra fino ai tecnici. Questo deve essere il momento dell’unità. Anzi, la parola “unità” è chiave quando si attraversano situazione come quella attuale. Quindi non ci resta che rimanere uniti in vista delle prossime sfide e ripartire dalla prestazione di Palermo. Perché la prestazione c’è stata ed è stata positiva almeno fino all’88’ quando abbiamo incassato il gol del 3-2 rosanero».