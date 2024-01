Nuova avventura per Ales Mateju. Stando a quanto si legge su “La Città della Spezia” il terzino in mattinata è arrivato nella città ligure dove ha svolto le consuete visite mediche e domani firmerà il contratto con i bianconeri, stesso discorso per l’altro acquisto dello Spezia Diego Falcinelli.

