Ex ag. Nedelcearu: «Ionut darebbe una mano alla Dinamo, ma non andrà in Romania»

Uno dei calciatori meno impiegati in questa stagione da Eugenio Corini al Palermo è il difensore rumeno Ionut Nedelcearu, anche se nelle ultime giornate, complici gli infortuni di alcuni calciatori, sta trovando una discreta continuità.

Del difensore rumeremo ha parlato l’avvocato Cristian Cernodolea, che in passato è stato procuratore del calciatore: «Nedelcearu e il Palermo vorrebbero trovare un nuovo impegno -ha dichiarato Cernodolea a Doardinamo.com – , oppure un prestito. Ha giocato pochissimo. Certamente Nedelcearu non verrà in Romania. Ha uno stipendio molto alto a Palermo. È il tipo di giocatore che darebbe una mano alla Dinamo quando serve, ma è in un punto della sua carriera in cui non credo che possa prendere in considerazione questa opzione. Penso che l’Europeo sia la priorità della maggioranza dei giocatori della Nazionale, sicuramente per Ionut è una priorità giocare ed essere titolare – ha concluso “Cernodolea -. Penso a lui, a Rus, che non gioca nel Pafos, Sorescu compreso”.