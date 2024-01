Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale il Catanzaro cerca un rinforzo per il centrocampo e lo ha individuato in Jacopo Petriccione, classe 1995, in scadenza di contratto con il Crotone. Proprio in questi minuti è in corso un incontro per arrivare agli accordi definitivi: trattativa in stato avanzato.

