Angelo Antonio D’Agostino, presidente dell’Avellino, ha parlato a “Linea Verde Sport” anche di mercato e della situazione portiere in casa biancoverde.

«Forte a breve comincerà la terapia per valutare lo stiramento, intanto stiamo valutando se prendere un altro portiere. Abbiamo Pane che non è l’ultimo arrivato, poteva anche essere il primo portiere, ha lunga esperienza, ma siamo in un momento particolare, potremmo avere qualsiasi tipo di problema, anche un contagio a Pane e allora come faremmo».