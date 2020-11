Diego Armando Maradona, come noto, è stato ricoverato presso una clinica di La Plata.

Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, non si tratterebbe di nulla di grave, solo accertamenti dovuti a una situazione di disidratazione e anemia derivante da problemi di alimentazione e legata a un fattore emotivo.





Leopoldo Luque, medico di Diego Armando Maradona, ha rassicurato tutti sulle condizioni dell’ex Pibe de Oro: «Ho detto io stesso a Diego di ricoverarsi, all’inizio non voleva ma poi ha accettato. È un paziente complicato, non è ubbidiente come altri. Con gli altri pazienti è più facile, perché dai loro delle indicazioni e le seguono. Ma se si trova qui è perché lo vuole anche lui»