In Premier League c’è forte preoccupazione per via dell’aumento dei contagi da Covid 19. Un cluster creatosi all’interno del Manchester City, con 5 positività nel gruppo squadra, ha portato nella giornata di ieri al rinvio del match tra i Citizens e l’Everton.

Oggi, la Premier League ha comunicato che i contagi sono saliti a 18 nella settimana tra il 21 e il 27 dicembre. Un aumento che va di pari passo con un acuirsi della diffusione del virus in tutta la Gran Bretagna





Stando a quanto riferito da “The Telegraph”, le istituzioni calcistiche si starebbero confrontando e starebbero studiando delle contromisure. Una delle possibilità è quella di aumentare la frequenza dei test per tenere sotto controllo il diffondersi del virus ed evitare che si creino nuovi focolai.

Un’altra delle misure al vaglio è quella di fermare il campionato per due settimane a gennaio, per fare in modo che la situazione si stabilizzi e che non ci sia una crescita esponenziale dei contagi che poi diventerebbe incontrollabile.