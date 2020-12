L’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha parlato a “TRM”, durante “Siamo Aquile”. Ecco le sue parole in merito alla costruzione del centro sportivo:

«Centro Sportivo? Il consiglio di amministrazione aveva deciso che fosse il Palermo FC a fare quel tipo di investimenti con i propri mezzi. Ho ricevuto mandato di verificare la disponibilità dei finanziamenti necessari per portare avanti quel progetto e lo sto facendo. In questo preciso istante è una cosa che non subisce alcuna frenata».