Premier League, Barrada “tradisce” il City e va allo United: tifosi infuriati

Mercato anche tra i dirigenti in quel di Manchester, con Omar Berrada che diventerà il nuovo CEO dello United dopo aver lasciato il City.

Uno degli uomini chiave e più fidati del club che fino ad ora era il capo delle operazioni del City ha commesso “un atto di alto tradimento” come scrivono i tifosi a mezzo social ed è stato nominato nuovo direttore esecutivo di Manchester United, il grande rivale dei Citizens.

Ecco il comunicato ufficiale sul sito del Manchester United che ha ufficializzato l’arrivo di Berrada:

«Il Club è determinato a rimettere il calcio e la prestazione in campo al centro di tutto ciò che facciamo. La nomina di Omar rappresenta il primo passo di questo percorso. Essendo uno dei dirigenti calcistici più esperti ai vertici del calcio europeo, Omar apporta una vasta esperienza calcistica e commerciale, con una comprovata esperienza di leadership di successo e una passione per aiutare a guidare il cambiamento in tutto il club. Attualmente ricopre il ruolo di Chief Football Operations Officer per il City Football Group, supervisionando 11 club in cinque continenti e, prima ancora, ha ricoperto ruoli senior al Barcellona. La nostra ambizione dichiarata è ristabilire il Manchester United come club vincitore del titolo nazionale. Siamo lieti che Omar si unisca a noi per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, in modo che, ancora una volta, i tifosi dello United possano vedere, nelle parole di Sir Matt Busby, la bandiera rossa sventolare alta ai vertici del calcio inglese, europeo e mondiale. La data di inizio di Omar sarà confermata a tempo debito; nel frattempo, Patrick Stewart continuerà a ricoprire il ruolo di CEO ad interim».