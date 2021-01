Sono stata appena diramate dall’Aia le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato di Serie C Girone C. Potenza-Palermo è stata affidata a Luca Zufferli della sezione di Udine.

Di seguito tutti i direttori di gara che dirigeranno i match nel weekend:





AVELLINO 1912-VITERBESE

Andrea Bordin

Bassano del Grappa

Marco Ceolin

Treviso

Michele Collavo

Treviso

Gabriele Scatena

Avezzano

CALCIO CATANIA S.P.A.-MONOPOLI 1966 S.R.L.

Federico Longo

Paola

Alex Cavallina

Parma

Pietro Pascali

Bologna

Mattia Ubaldi

Roma 1

CALCIO FOGGIA 1920-CASERTANA F.C. S.R.L.

Federico Fontani

Siena

Khaled Bahri

Sassari

Simone Piazzini

Prato

Matteo Centi

Viterbo

CAVESE 1919 S.R.L.-BISCEGLIE CALCIO 1913

Simone Galipo’

Firenze

Matteo Paggiola

Legnago

Simone De Nardi

Conegliano

Cristiano Ursini

Pescara

JUVE STABIA-U.S. VIBONESE CALCIO SRL

Tommaso Zamagni

Cesena

Roberto Allocco

Bra

Marco Toce

Firenze

Domenico Leone

Barletta

POTENZA CALCIO S.R.L.-PALERMO

Luca Zufferli

Udine

Giuseppe Di Giacinto

Teramo

Giulio Basile

Chieti

Francesco Carrione

Castellammare di Stabia

TERAMO CALCIO S. R. L.-BARI

Matteo Gualtieri

Asti

Francesco Perrelli

Isernia

Luca Dicosta

Novara

Cristian Cudini

Fermo

TERNANA CALCIO-PAGANESE CALCIO 1926 SRL

Daniele Virgilio

Trapani

Roberto Fraggetta

Catania

Carmelo De Pasquale

Barcellona Pozzo di Gotto

Luigi Catanoso

Reggio Calabria

VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.-TURRIS

Mario Perri

Roma 1

Egidio Marchetti

Trento

Maicol Ferrari

Rovereto

Leonardo Mastrodomenico

Matera