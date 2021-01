Sono 746 i nuovi positivi al coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore dato che porta il totale delle infezioni dall’inizio della pandemia a 306.952. sono invece 93 i decessi covid registrati nell’ultima giornata. I dati del bollettino della Regione Veneto di oggi 26 gennaio sula situazione del contagio in regione mostrano anche il calo costante dei ricoveri, oggi 2.230 con un riduzione di 13 posti letto nei reparti non gravi e di 16 nelle terapie intensive.