Il Palermo di Roberto Boscaglia non riesce a ritrovare la vittoria. I rosa in trasferta contro il Potenza non vanno oltre lo 0-0 contro un Potenza tutt’altro che irresistibile. Di seguito le pagelle del match targate “Ilovepalermocalcio“:

PELAGOTTI: L’estremo difensore rosanero è praticamente inoperoso per tutta la prima frazione. Deve solo respingere un tiro dalla distanza di Ricci al 43′. Il secondo tempo segue lo stesso copione del primo, il portiere del Palermo è uno spettatore non pagante. VOTO: 6





DODA: Il giovane albanese fa una partita di copertura sulla fascia, spinge poco e niente. In compenso non soffre le poche iniziative dell’attacco del Potenza. VOTO: 5,5

PALAZZI: Centrocampista adattato a difensore centrale, ciò nonostante fa bene il suo compito, non è la prima volte che lo svolge. Molto pulito negli interventi, sempre attento nelle chiusure. VOTO: 6

SOMMA: L’ex Deportivo sembra sempre in apprensione appena si avvicinano gli attaccanti lucani. Sbaglia passaggi facili che possono essere fatali per la squadra di Boscaglia, in generale non dà sicurezza alla retroguardia rosanero. VOTO: 5

CRIVELLO: Il terzino palermitano spinge sulla fascia, ma spesso risulta impreciso nei passaggi e abbastanza falloso. Magari l’infortunio che ha avuto in settimana sta incidendo sulla sua prestazione. VOTO: 5

DE ROSE: Il neo acquisto è una delle poche note liete dell’undici di Boscaglia. Autentico play, smista il gioco e detta i tempi della manovra rosanero. Prende il cartellino giallo nella ripresa per sventare il contropiede avversario. VOTO: 6

ODJER: Molto ordinato il centrocampista ghanese, si fa vedere sempre ed è molto cercato dai compagni. Sbaglia poco ed è sempre nel vivo del gioco. VOTO: 6

DAL 45′ BROH: Entra e non riesce a incidere il giovane centrocampista rosanero. Sbaglia tanto e la cosa non piace affatto a Boscaglia che lo richiama molto spesso. VOTO: 5

LUPERINI: Il centrocampista ex Trapani è sicuramente il peggiore in campo del Palermo. Praticamente invisibile sulla linea mediana, pochi inserimenti e tanti appoggi sbagliati. VOTO: 4,5

KANOUTE: Brutta prestazione per l’esterno offensivo, tocca pochi palloni e non riesce quasi mai a saltare l’avversario. Prova un tiro dalla distanza che è bloccato agilmente da Marcone. Rimedia un’ammonizione nel secondo tempo. VOTO: 5

DAL 61′ RAUTI: Entra e prende subito l’ammonizione. Combina bene con Lucca al 71′, il suo tiro va di poco alto dalla porta di Marcone, molto attivo l’ex Torino. Subito dopo si rende pericoloso con un colpo di testa e ancora una volta l’estremo difensore del Potenza ci mette le mani. VOTO: 6 +

LUCCA: Prestazione a fasi alterne per il giovane ex Torino. Cerca di fare la sponda per i compagni di squadra e non sempre ci riesce. Per il resto non si rende particolarmente pericoloso e viene spesso anticipato dai centrali lucani. VOTO: 5,5

DAL 73′ SARANITI: L’attaccante di Altarello tocca pochi palloni, non fa meglio di Lucca nel poco tempo che ha a disposizione. VOTO: 5,5

VALENTE: L’ex Carrarese è il più pericoloso della prima frazione rosanero. Suo il tiro che impegna Marcone al 23esimo, il portiere del Potenza è bravo a respingere. Nella seconda frazione rischia di trovare il vantaggio con un colpo di testa che va a lato di poco. VOTO: 6

DAL 82′ FLORIANO: Pochi minuti a disposizione per l’esterno offensivo. Guadagna qualche fallo, ma non riesce a dare la svolta alla squadra di Boscaglia. VOTO: 5,5

BOSCAGLIA: Altra prestazione scialba per il Palermo. Il tecnico gelese cambia gli uomini, cambia modulo, ma i risultati non arrivano. Ancora una volta i rosanero creano davvero poco in fase offensiva e sbagliano qualche disimpegno di troppo. La svolta tanto attesa non arriva mai e adesso il rischio di uscire dalla zona playoff si fa concreto. VOTO: 5

POTENZA: 31 Marcone (6,5); 26 Di Somma( 6) dal 45′ Panico (6), 6 Conson (6+), 15 Gigli (5,5); 7 Coccia (5,5), 32 Bucolo (6,5) dal 90′ Sandri (s.v), 23 Coppola (C.) (5,5), 21 Di Livio (5,5) dal 54′ Volpe (6), 33 Sepe (5,5); 10 Ricci (6,5), 9 Romero (6) dal 86′ Cavaliere (6). Allenatore in 2^a: Volini (6).