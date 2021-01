Il Ministro della Salute Speranza con un’ordinanza ha provveduto ad emettere la proroga dei voli in partenza dal Brasile con il conseguente divieto di ingresso per chi “vi è transitato negli ultimi 14 giorni.

Manteniamo l’approccio della massima prudenza mentre i nostri scienziati continuano a studiare le varianti Covid — Roberto Speranza (@robersperanza) January 30, 2021





Così come ha evidenziato dunque il Ministro della Salute Speranza, la variante Brasiliana che sta destando particolare preoccupazione si sta rapidamente diffondendo anche sul suolo italiano, cosa che lo aveva portato una quindicina di giorni fa a instaurare il primo blocco dei voli in partenza dal Brasile e ora prorogato.

L’ultimo caso salito agli albori della cronaca quello di tre componenti di una famiglia abruzzese di Poggio Picenze in provincia dell’Aquila in quali sarebbero stati posti in regime di quarantena nell’attesa di ricevere il vaccino.