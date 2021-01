Ennesima delusione per il Palermo di Boscaglia. I rosanero hanno sbattuto sul muro del Potenza conquistando soltanto uno scialbo 0-0 quest’oggi. La prestazione è apparsa ancora una volta sottotono e priva di cattiveria agonistica. 2 punti in 3 partite per il Palermo dunque, che non riesce proprio ad ingranare. Di seguito la cronaca integrale della gara:

PRIMO TEMPO





Tutto pronto, inizia la gara. Fallo in attacco del Palermo al minuto 2′, ci sarà un calcio di punizione per il Potenza. Occasione per i rosanero, Ciccio De Rose imbecca in area Valente che la rimette in mezzo, sul rimpallo c’è la presa di Marcone. Ci prova Valente dalla distanza per il Palermo, Marcone la blocca al minuto 6′. Fase di equilibrio quando siamo giunti al 15′. Cross di Crivello dalla sinistra per il Palermo, Lucca non aggancia al minuto 18′. Che occasione per Valente, l’esterno rosanero conclude dal limite dell’area al minuto 20′, super parata di Marcone. Ancora Lucca a fare da sponda in area del Potenza, Valente raccoglie la sfera ma conclude largo al minuto 23′. Un giocatore del Potenza finisce a terra nell’area del Palermo, l’arbitro lascia proseguire al minuto 26′. Il Palermo ci prova ma non riesce a sfondare, Marcone va alla rimessa al minuto 34′. Ci prova Ricci con il destro al 43′ per i padroni di casa, Pelagotti salva i suoi. Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

Riparte la gara. Coccia mette un pallone in mezzo al minuto 53′, la difesa del Palermo spazza. Valente colpisce di testa al minuto 55′, la sua conclusione sfiora il palo, Palermo vicino al vantaggio. Cambio nel Palermo, entra Nicola Rauti, esce Kanoute al minuto 61′. Calcio di punizione a favore del Potenza al minuto 67′, buona occasione per i padroni di casa. Gran botta di Rauti al minuto 71′, palla che però viene bloccata da Marcone. Dentro Saraniti, fuori Lucca nel Palermo al minuto 72′. Altro calcio di punizione in favore del Potenza, quando siamo giunti al minuto 81′.

TABELLINO

POTENZA: 31 Marcone; 26 Di Somma, 6 Conson, 15 Gigli; 7 Coccia, 32 Bucolo, 23 Coppola (C.), 21 Di Livio, 33 Sepe; 10 Ricci, 9 Romero (87′ Cavaliere). Allenatore in 2^a: Volini. A disposizione: 1 Santopadre, 12 Brescia, 3 Panico, 4 Sandri, 8 Iuliano, 11 Compagnon, 13 Lauro, 19 Nigro, 20 Fontana, 24 Volpe, 28 Lorusso, 34 Cavaliere.

PALERMO: 1 Pelagotti; 2 Doda, 5 Palazzi, 24 Somma, 6 Crivello (C.); 19 Odjer, 18 De Rose, 27 Luperini; 20 Kanoute (61′ Rauti), 17 Lucca (71′ Saraniti), Valente. Allenatore: Boscaglia. A disposizione: 12 Fallani, 3 Corrado, 7 Floriano, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 13 Lancini, 16 Peretti, 21 Broh, 23 Rauti.

ARBITRO: Francesco Carrione (Castellammare di Stabia); Giuseppe Di Giacinto (Teramo) e Giulio Basile (Chieti). QUARTO UOMO: Maria Marotta (Sapri).

MARCATORI:

NOTE: Ammonito Kanoute; Ammonito Rauti