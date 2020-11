Dopo un inizio non brillantissimo del suo Potenza (6 punti in 7 partite) nel girone C di serie C, la panchina di Mario Somma adesso vacilla sempre più.

Il pareggio per 4-4 ottenuto quest’oggi con la Cavese potrebbe aver compromesso del tutto la situazione del tecnico.





Secondo quanto riporta “Gianlucadimarzio.com”, in pole per sostituirlo ci sarebbe Eziolino Capuano.