Nelle ultime ore, dopo il pesante k.o per 5-1 subito in casa della Ternana, erano circolate voci di un possibile esonero del tecnico del Catanzaro, Antonio Calabro.

Il club, attraverso una nota ufficiale ha voluto dare delle precisazioni a riguardo:





La società del Catanzaro ha voluto sottolineare piena fiducia nel proprio mister, Antonio Calabro. Oggi i giallorossi sono stati battuti per 5-1 dalla Ternana. Il Catanzaro non prendeva cinque gol in campionato dal 5-0 rifilato dal Vicenza il 7 novembre 2004. Al di là del punteggio, a tratti è sembrato che le Aquile fossero degli sparring partner nelle partite amichevoli per i rossoverdi. Atteggiamento negativo e prestazione completamente da dimenticare. Sicuramente un mercato chiuso da nemmeno un mese, molti calciatori arrivati al termine della sessione e giocare ogni tre giorni non sta aiutando un tecnico che, ancora, non ha trovato la quadratura. I due cambi al 30′ possono essere considerati un mea culpa da parte del mister.

Attraverso la nota di seguito, la società giallorossa ha chiarito che la posizione dell’allenatore salentino sulla panchina dell’US è salda.

Piena fiducia in mister Antonio Calabro e nessun dubbio sul suo operato. I vertici dell’US Catanzaro intendono rispondere alle notizie, apparse su alcuni siti, sul futuro tecnico della squadra giallorossa dopo la sconfitta di oggi a Terni. La società precisa che nessuna riunione si è svolta per discutere di un eventuale esonero dell’allenatore il quale, al contrario di quanto comunicato da certe testate, gode della piena fiducia di tutte le componenti societarie e dovrà quindi proseguire, con grande serenità, il lavoro intrapreso”.