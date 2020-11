Il Potenza sta cercando rinforzi da mettere a disposizione di mister Ezio Capuano. La società, attualmente con un solo punto di vantaggio dalla zona playout, vorrebbe dare un po’ di esperienza in più tra i pali e proprio per questo ha individuato un ex calciatore del Trapani.

Nel mirino della dirigenza, scrive “TuttoC.com”, c’è il classe ’93 Richard Marcone, svincolato dopo l’ultima esperienza con la maglia Ternana con la quale ha collezionato cinque presenze.





La trattativa sembra in dirittura d’arrivo e il calciatore, che è già stato allenato da Capuano nella stagione 2018/2019 a Rieti, è pronto a firmare con la società del presidente Caiata e già mercoledì, quando ci sarà la gara Palermo-Potenza valida per il recupero della 2^ giornata di campionato, potrebbe scendere in campo e sfidare Boscaglia suo allenatore al Trapani.