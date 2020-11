Intervenuto ai microfoni di “TeleBari”, Matteo Ciofani, si è espresso così in merito alla sconfitta dei biancorrosi contro la Ternana. Ecco le sue parole:

«Il secondo gol? Fa piacere ma lo avrei barattato per un risultato positivo per noi. Dura parlare a caldo, sconfitta che ci fa riflettere. Il campionato è lungo, andiamo avanti. Dobbiamo diventare subito squadra, non c’è più tempo, dobbiamo farlo in fretta.





Tutti si devono sentire partecipi, tutti sono importanti. Io sono arrivato a gennaio dello scorso anno, non mi sono soffermato sulla Reggina, questa Ternana ad oggi è un pochino più pronta di noi. Il campionato è lungo, il nostro è un percorso nuovo. Abbiamo il dovere di dare di più».