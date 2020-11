Intervenuto ai microfoni di “Tuttoc.com”, Bortolo Mutti, ex allenatore, si è espresso così in merito a queste prime giornate del campionato di serie C:

«Mi aspettavo una prova diversa e un Bari più autoritario, la sconfitta interna mi ha sorpreso. La Ternana è una squadra molto attrezzata, forte, non è un girone abbordabile. Le aspettative e le pressioni sono tante, potrebbe togliere ai ragazzi la leggerezza. Il Bari è una buona squadra, bisogna avere la saggezza e la calma per continuare a lavorare come si deve. Momenti come questi sono da mettere in conto, bisogna essere bravi a superarli e migliorarsi.





Il Palermo? Ha avuto un inizio di stagione complicato tra assenze causa Covid-19 e rinvii, sono tutte cose che non puoi controllare. Pian pianino ha ripreso il controllo della situazione, sta recuperando giocatori e sta uscendo dall’isolamento sanitario. Ha vinto due partite e ne ha ancora altre da recuperare, si sta rimettendo in carreggiata».