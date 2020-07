«A volte ci sono degli errori e può accadere. Come sempre, quando accade qualcosa di questo tipo, il giocatore non può allenarsi con i compagni. Speriamo che non ci sia niente e possa essere con noi domani». Queste le parole di Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, che ha parlato in conferenza stampa svelando che in occasione del test per il Coronavirus dell’attaccante Vinicius qualcosa è andato storto e per tale motivo il giovane dovrà effettuare un nuovo test nel pomeriggio.