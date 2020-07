Secondo quanto riporta il “Corriere della Sera”, oltre a Sandro Tonali, l’Inter vorrebbe piazzare un colpo d’esperienza per il centrocampo. Infatti, il sogno risulta essere l’ex Juventus Paul Pogba. I costi dell’operazione, però, non rendono facile la trattativa. Il giocatore è anche sul taccuino proprio della Juventus, situazione quindi da monitorare per conoscere il futuro del francese.