Un nuovo presunto caso di calcioscommesse. Questa volta la presunta combine riguarda la Spagna. In particolare nel campionato di Segunda Division, e la partita finita nel mirino delle indagini è Deportivo La Coruña-Fuenlabrada. Il caso risulta particolare poiché ancora non si è disputato. Il match infatti è stato inviato al 7 agosto, poiché il 20 luglio sono stati riscontrati diversi casi di positività al Covid-19 tra le fila della squadra madrilena. Nelle ultime ore però è scoppiato un vero e proprio caso: un audio Whatsapp in cui il capitano del Depor, Álex Bergantiños, lasciava intendere un atteggiamento morbido contro gli avversari. La polizia ne ha voluto sapere di più e ha convocato il calciatore. Come riporta ‘derbyderbyderby’, nella conversazione si sente dire: “Non so che tipo di partita potrebbe essere. 1-0 e ci fermiamo…Non so come si possa fare”. Bergantiños si è difeso spiegando che: “L’audio è un esempio della stanchezza in cui viviamo. Siamo stati allontanati dalla competizione e ci è stata tolta la possibilità di essere alla pari con tutti gli altri. Non ho parlato con nessuno di altri club e giocheremo. E’ una codardia tirare fuori un audio privato, che sarebbe dovuto rimanere negli spogliatoi. Abbiamo detto prima di giocare che sarebbe un’ingiustizia sportiva qualunque cosa accada.

Cosa succederebbe se giocassimo contro il Fuenlabrada e ci salvassimo? E’ una cosa sbagliata. Ho la coscienza a posto e darò tutte le spiegazioni del caso. Non mi pento di nulla. È una conversazione che spiega come si sentono i giocatori”. Le indagini della polizia proseguiranno.