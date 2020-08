Una dipendente in servizio a palazzo San Francesco, del comune di Solmona, è infatti risultata positiva al Covid-19 e a titolo precauzionale l’intero primo piano dove lavora è stato chiuso al pubblico. Come riporta “Il Messaggero”, tutti i colleghi sono stati rimandati a casa e lavorano in smart working. Il sindaco Annamaria Casini è in costante contatto con la ASL per decidere insieme al segretario comunale il da farsi e i provvedimenti da adottare per contenere la probabile diffusione del virus.