A Positano tiene banco la polemica riguardante la spiaggia libera. Infatti secondo quanto riporta “Amalfi Notizie”, una spiaggia libera è diventata a pagamento, l’amministrazione locale ha stabilito ciò per far rispettare le misure anticoronavirus, scatenando la rabbia dei bagnanti. Per accedere alla spiaggia si dovrà pagare 10 euro.