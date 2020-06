«C’era il tempo per disputarli per intero, questi spareggi, noi avremmo avuto più chance, non capisco perché abbiano cambiato formula: volendo essere maligni, penso sia stata una scelta per favorire qualcuno…. Questo è un gruppo giovane ma forte, se ci crede può riuscirci. Stiamo bene, fra di noi e con l’allenatore c’è grande serenità: dovessimo passare i primi due turni, l’entusiasmo crescerà ancora». Queste le parole di Francesco Corapi, centrocampista del Catanzaro, rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta dello Sport” in merito ai playoff di Lega Pro.