Posavec riparte dalla Slovenia: l’ex Palermo firma con il Primorje

L’ex rosanero Josip Posavec riparte dalla Slovenia.

Il portiere croato di 28 anni, lascia il Rijeka per trasferirsi in prestito al Primorje, squadra attualmente sesta nel campionato sloveno. Questa mossa arriva dopo una stagione in cui Posavec ha avuto limitate opportunità di scendere in campo, partecipando a soli tre incontri.

Posavec cerca ora di rilanciarsi sotto la guida di Milan Andjelkovic, tecnico del Primorje e ex calciatore noto per i suoi trascorsi con Nocerina e Triestina. Il trasferimento è valido fino al termine della stagione, con Posavec che si augura di trovare più spazio e di contribuire attivamente alle aspirazioni della sua nuova squadra.

