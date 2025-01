Palermo, in stallo la trattativa per Pohjanpalo: Saric parte in direzione Cesena

Il Palermo, dopo aver chiuso la trattativa con Giangiacomo Magnani, prelevato dal Verona e presentato oggi alla stampa e alla città, continua a lavorare per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante Joel Pohjanpalo e cedere il centrocampista Dario Saric, che dovrebbe fare spazio a un nuovo acquisto.

Per l’attaccante, che il Palermo segue ormai da settimane, la trattativa è in fase di stallo. Il classe ’94, lunedì, dopo il match giocato tra Venezia e Verona, è uscito dal Penzo in lacrime e quello, per molti, sembrava un addio al club lagunare. Si era anche parlato di visite mediche già programmate con i rosanero, ma così non è. Questo perché Venezia e Palermo non trovano ancora un accordo sul prezzo del cartellino.

I lagunari continuano a chiedere 6 milioni, ovvero il prezzo della clausola rescissoria, mentre il Palermo, forte dell’accordo trovato con il calciatore, che dovrebbe firmare un contratto di tre anni e mezzo, non va oltre 4,5 milioni di euro. La sensazione è che l’accordo possa essere trovato a metà strada.

Parallelamente a questa trattativa, il ds Carlo Osti ha lavorato alla cessione, in prestito, del centrocampista Dario Saric, che andrà al Cesena. I due club hanno trovato l’accordo per il trasferimento del giocatore in Emilia. Saric, che con la maglia del Palermo ha collezionato 40 presenze, domani partirà per Roma, dove sosterrà le visite mediche a Villa Stuart e da lì si unirà al Cesena, che domenica sarà di scena a Catanzaro.