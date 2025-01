Di Marzio: “Brescia, contatti per col Sassuolo per D’Andrea”

Il Brescia mette gli occhi in casa Sassuolo per provare a rinforzarsi in questi ultimi giorni di mercato. Il club lombardo – riporta Gianluca Di Marzio – ha messo nel mirino Luca D’Andrea, talento classe 2004. Il giocatore non sta trovando spazio in neroverde e, dopo l’ultima esperienza con la maglia del Catanzaro, potrebbe lasciare nuovamente gli emiliani per trovare minutaggio altrove. Le rondinelle potrebbero dunque farsi avanti per la giovane ala destra, apprezzata per la sua duttilità. D’Andrea, infatti, può giocare anche da esterno di centrocampo di destra o da seconda punta.

