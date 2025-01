Calciomercato Bari: ipotesi Fumagalli per l’attacco

Il Bari potrebbe continuare a rinforzare l’attacco nonostante l’arrivo dal Pisa di Nicholas Bonfanti. Complici le poche reti segnate in queste 23 giornate, i biancorossi potrebbero quindi decidere di alzare il livello del reparto avanzato per risolvere il mal di gol. Secondo quanto appreso da TuttoBari.com, il club pugliese starebbe guardando in casa Cosenza, mettendo nel mirino Tommaso Fumagalli. Il giocatore, accostato anche al Mantova, non rientra nei piani di mister Massimiliano Alvini e potrebbe, dunque, essere una pista non complicata da percorrere dal Bari in questi ultimi giorni di mercato.

