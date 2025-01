TMW: “Udinese, domani le visite mediche di Valentin Gomez”. Con il Palermo non le superò

È arrivata la fumata bianca per il trasferimento di Valentin Gomez dal Velez Sarsfield all’Udinese. Il difensore mancino classe 2003 è atteso domani a Roma, precisamente a Villa Stuart, per sostenere le visite mediche rito. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com il club bianconero verserà circa 9 milioni di euro alla società argentina, riconoscendole il 10% sulla futura rivendita del giocatore, che in estate fu ad un passo dal Palermo. Il trasferimento di Valentin Gomez in rosanero, infatti, sfumò in quanto non superò le visite mediche.

