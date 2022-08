La creatività in materia di calci di rigore nel calcio continua a stupire. Il duello mentale che esiste tra il portiere e il calciatore permette un’ampia gamma di possibilità e in Portogallo si è vista una nuova tecnica da parte di un calciatore che ha sorpreso tutti i presenti. Il pareggio per 1-1 tra Feirense e Leixões nella terza giornata di Ligue 2 ha lasciato una scena da ricordare.

L’attaccante Jardel del Feirense ha appoggiato la palla sul dischetto, ha alzato una gamba ed è rimasto immobile in attesa del fischio dell’arbitro. L’intero stadio è rimasto allibito in attesa del calcio vincente. Otto secondi più tardi dopo il fischio, ha colpito con il suo interno alla sinistra del portiere Beunardeau e il risultato non è stato dei migliori: il portiere ha intuito la sua intenzione e ha beffando l’avversario. La scena è subito finita su Twitter dove i commenti non sono stati particolarmente generosi nei confronti di Jardel.