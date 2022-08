Luca Moro, attaccante classe 2001 del Frosinone, ha parlato al termine della gara vinta col Brescia ai microfoni di “Tuttofrosinone.com”.

Ecco le sue parole:

«Sicuramente in questo momento c’è grande soddisfazione all’interno del gruppo. Dopo aver ottenuto queste due vittorie. Dobbiamo continuare in questa maniera e non iniziare a pensare agli obiettivi da raggiungere e a montarci la testa. Per quanto riguarda la prestazione individuale, meglio di così non avrei potuto chiedere. Segnare il gol all’esordio era una cosa che mi serviva. Come già detto, è veramente troppo presto, dopo sole due giornate giocate, fare piani e porsi obiettivi. Noi dovremo continuare con questo entusiasmo, siamo una squadra giovane. Credo che potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Sensazioni dopo il primo gol? Non mi aspettavo di trovare una Curva di tifosi con così tanto calore. O meglio, ne avevo sentito parlare ma nel vederla dal vivo trasmette una grande emozione. Io quando esulto cerco sempre di trasmettere la mia carica. Penso che si veda…. Obiettivo? Nella squadra mi sto trovando molto bene. Fin dal ritiro ho legato subito con i miei compagni di squadra. Sono molto soddisfatto della scelta che ho fatto. Per quanto riguarda i miei obiettivi stagionali, io sono un attaccante e credo che far gol sia fondamentale. Quindi il mio obiettivo è quello di fare almeno 15 gol. Raggiunto questo traguardo potrò ritenermi soddisfatto. Poi, tutto quello che verrà in più, ben venga».