Dopo mesi di silenzio per la prima volta da quando è stato citato a giudizio per violenza sessuale di gruppo Manolo Portanova ha detto la sua sulla vicenda.

Ecco le sue parole al “Secolo XIX”:

«Mi assolveranno, non sono uno stupratore. Ho perso la nazionale per queste accuse. La scelta del rito abbreviato è stata fatta per chiudere al più presto la vicenda: aggiungo che le carte del processo sono già sufficienti per ricostruirla».