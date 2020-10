L’ormai ex ds del Trapani, Sandro Porchia, ha parlato dell’epilogo del club granata e del suo addio.

«Un mese e mezzo da incubo. Non ho avuto la possibilità di lavorare, non si poteva neanche fare allenamento. Una situazione paradossale. Cosa mi rimane di Trapani? La grande accoglienza. Tredici mesi sono stati straordinari, per l’accoglienza, la passione della gente e le persone con cui condividevo il quotidiano dal segretario Carlo Pace a tutto lo staff. Ringrazio la città e i tifosi, spero che il Trapani possa tornare in alto. È un arrivederci»