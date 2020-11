«In previsione della chiusura di palestre e centri sportivi e di un possibile lockdown, è importante non trovarsi impreparati. Il mio consiglio per il popolo del fitness, è quello di approvvigionarsi di manubri, dischi, bilancieri, panchetta regolabile e tappetino, in modo da allenarsi anche se limitatamente in maniera completa. L’attività fisica e la buona alimentazione sono, come ripeto spesso, essenziali per vivere bene e in buona salute».

Così scriveva due settimane f, secondo quanto riporta “Il Mattino”, sulla sua pagina Facebook Salvatore Solimeno, istruttore di fitness di Pompei, morto a 45 di Covid all’ospedale Fatebefratelli di Napoli.





Solimene, due lauree (biologia e scienze motorie), era molto noto nel’ambiente del body building: aveva preso parte a gare ed esibizioni sia in Italia che all’estero.