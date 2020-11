L’arcivescovo Corrado Lorefice, attraverso una lettera, ha disposto, alla luce dell’aumento dei contagi da Covid 19, che da lunedì 16 novembre e fino a data da destinarsi vengano sospese tutte le attività parrocchiali “in presenza”. Restano invariate le norme relative alla celebrazione dell’eucaristia e degli altri sacramenti.

“Nei trascorsi mesi estivi, incoraggiati dai dati ufficiali relativi alla minore propagazione del Coronavirus, abbiamo tutti pensato di poter guardare con cauto ottimismo all’immediato futuro e, in tal senso, era stata avviata la graduale ripresa, oltre che delle celebrazioni, anche delle altre attività pastorali comunitarie – si legge – Ora, purtroppo, la recrudescenza della diffusione del virus – di cui possiamo dirci testimoni per essere stati direttamente colpiti anche come presbiterio – ci impone nuovamente una seria riflessione sui comuni comportamenti e abitudini, con inevitabile ricaduta sulle modalità di svolgimento della nostra azione pastorale”.