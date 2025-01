PLUSVALENZA GIGANTESCA: a luglio lascia la Juventus per 35 milioni di euro | Thiago Motta lo valorizza e Giuntoli lo vende

Calciomercato Juventus, plusvalenza gigantesca nella sessione estiva: va via per 35 milioni di euro, Giuntoli sorride

Una Juventus molto attiva in questa sessione di calciomercato invernale. Soprattutto negli ultimi giorni dove la “Vecchia Signora” ha perfezionato l’arrivo di due calciatori importanti. Uno per la difesa ed un altro per l’attacco.

E’ ufficiale l’arrivo di Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes (contratto fino al 30 giugno 2029) e di Randal Kolo Muani dal PSG (in prestito ma senza obbligo di riscatto). Può sorridere Thiago Motta che, allo stesso tempo, si aspetta qualche altro colpo dalla società.

Chi potrebbe sorridere, invece, oltre al tecnico italo-brasiliano è anche Cristiano Giuntoli. Nella rosa dei bianconeri, in questa prima parte di stagione tutt’altro che da ricordare, spicca un profilo interessante pronto ad essere venduto in estate.

Una plusvalenza molto importante visto che, dalla sua possibile e probabile cessione, la “Vecchia Signora” potrebbe incassare una cifra di oltre 35 milioni di euro. Soldi che verranno reinvestiti in ottica calciomercato.

Calciomercato Juventus, che plusvalenza per i bianconeri: Giuntoli al lavoro

Tra le poche note positive di questo inizio di stagione, nella Juventus, spicca sicuramente il nome di Samuel Mbangula. Altro che Next Generation per il talento belga, come si era pensato poco prima dell’inizio della stagione. Motta, sin dal primo momento, ha avuto un occhio di riguardo per lui dopo averlo notato in più di una sessione di allenamento. Tanto da promuoverlo in prima squadra e, soprattutto, non lasciarlo più andare via per rinforzare la squadra di Brambilla.

Le sue prestazioni stanno convincendo, sempre di più, la Juventus che per lui ha in mente un ottimo progetto. Ma di vendita. Oltre a Nicolò Savona (il più impiegato tra i giovani), il belga ha impressionato non solo il suo allenatore, ma tutti gli addetti ai lavori bianconeri. Rispetto agli altri suoi colleghi è quello che ha spiccato decisamente di più. Lo dimostrano i dati raccolti fino ad ora: il 20enne ha messo a segno 2 reti e 4 assist in tutte le competizioni in cui è stato impiegato. Giuntoli, per lui, studia un’ottima plusvalenza da applicare in estate.

Calciomercato Juventus, si lavora per la plusvalenza del piccolo talento

Le sue prestazioni, inoltre, hanno convinto anche il ct del Belgio, Domenico Tedesco, a puntare su di lui in ottica nazionale. Anche se, fino a questo momento, non ha ancora fatto il suo esordio ufficiale (ma solamente convocazioni). Di lui, alla Continassa, si parla in merito ad una futura plusvalenza.

Gli occhi della Premier League sul belga sono decisi e concreti. Proprio come sta accadendo all’ex Huijsen che sta impressionando tutti al Bournemouth. Giuntoli potrebbe cederlo in estate per non meno di 35 milioni. Ovviamente se dovesse arrivare una offerta importante. Altrimenti il suo futuro continuerà ad essere alla Juventus.