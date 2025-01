Dusan, vuoi venire a gennaio? 50 MILIONI DI EURO E AFFARE FATTO | È partita la trattativa Vlahovic

E’ partita la trattativa che dovrebbe portare, lontano dalla Juventus, l’attaccante Dusan Vlahovic in un altro club

Attualmente è il capocannoniere della squadra. Proprio come lo è stato nella passata stagione. Uno dei migliori marcatori negli ultimi anni. Allo stesso tempo, però, è anche il calciatore più criticato dalla sua stessa tifoseria.

Un controsenso non da poco quello che vede come protagonista Dusan Vlahovic. Nonostante questa Juventus non stia attraversando affatto un buon momento (13 pareggi in campionato su 20 partite), il serbo finisce sempre nel mirino delle critiche.

Anche quando non gioca (come nell’ultimo impegno in campionato contro l’Atalanta). In questo mese di gennaio, approfittando del periodo di calciomercato, il calciatore potrebbe seriamente fare le valigie per andare a cercare fortuna altrove.

Anche perché le richieste e le avances dei top club europei di certo non mancano. Soprattutto dopo che una delle società fortemente interessate ha ricevuto una brutta notizia: l’infortunio di uno dei suoi attaccanti principali.

Juventus, Vlahovic non è mai stato così lontano: futuro all’estero

Ritornano a suonare nuovamente le sirene dalla Premier League per Dusan Vlahovic. Questa volta, però, a fare sul serio è l’Arsenal di Mikel Arteta. I ‘Gunners’ si trovano, al momento, al terzo posto in classifica a sette punti di distanza dalla capolista Liverpool che sembra svolgere un campionato a parte. Londinesi che, nelle ultime ore, hanno ricevuto una brutta notizia: l’infortunio di Gabriel Jesus.

Il nazionale brasiliano ha chiuso già in anticipo la sua stagione. Se in un primo momento si attendeva l’ufficialità, adesso è arrivata anche quella: per il classe ’97 è stata confermata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Una tegola non da poco non solo per l’allenatore, ma anche per il club che è costretto ad assicurarsi un nuovo centravanti sino al termine della stagione.

Vlahovic, la Juventus può diventare solo un ricordo: affare ad un passo

Dopo l’infortunio del suo attaccante principale, proprio il tecnico Arteta potrebbe scendere in prima persona per convincere il centravanti serbo ad accettare l’offerta proveniente da Londra. Una destinazione che non dispiacerebbe affatto al calciatore che potrebbe ritrovare la voglia e, soprattutto, nuovi stimoli da affrontare.

Una valutazione anche “accettabile” per l’Arsenal visto che potrebbe giungere in Premier per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro. Approfittando del fatto che il suo contratto, oltre ad andare in scadenza il 30 giugno 2026, non viene ancora rinnovato. Ed a questo punto difficilmente potrà avvenire.