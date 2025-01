Lascia la Juve, vieni con me in Arabia: Allegri lo chiama e lo convince | Se lo prende immediatamente

Calciomercato Juventus, pronto a lasciare per sempre i bianconeri: mister Allegri lo convince e lo porta in Arabia

Se non si tratta di una clamorosa indiscrezione di mercato allora poco ci manca. Il protagonista in questione è uno degli allenatori svincolati di lusso di questa stagione come Massimiliano Allegri.

Il nativo di Livorno è stato accostato, nelle ultime ore, all’Arabia Saudita. Non in una panchina qualunque ma in quella dell’Al-Ahli dove militano vecchie conoscenze della Serie A e di altri campionati europei.

Se in un primo momento si parlava solamente di possibili voci, adesso le cose sembrano essere completamente cambiate. Soprattutto perché il tecnico sembra essere molto interessato a provare questa nuova e prima esperienza all’estero.

Allo stesso tempo, però, non ha alcuna intenzione di farlo da solo. Con lui, infatti, potrebbe raggiungerlo una vecchia conoscenza ai tempi della Juventus. Uno dei suoi pupilli che, in questa stagione, non sta trovando molto spazio ed è pronto a ripartire con lui.

Calciomercato Juve, lascia i bianconeri per seguire Allegri in Arabia: le ultime

Dall’addio di Massimiliano Allegri c’è stata una vera e propria rivoluzione in rosa. A pagarne le spese anche Mattia De Sciglio, uno dei pupilli del mister toscano. Fuori da ogni tipo di progetto di mister Motta, il classe ’92 è stato mandato in prestito all’Empoli. In azzurro, però, non sta trovando molto spazio (solamente 8 presenze tra campionato e Coppa Italia) nel team allenato da D’Aversa. Non è da escludere, a questo punto, che il suo periodo in Toscana possa giungere al termine in anticipo e non al termine del campionato.

Anche perché il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno di quest’anno. A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto il terzino destro non rinnoverà e lascerà la “Vecchia Signora” a parametro zero. Le indiscrezioni che lo accostano al club saudita si intensificano sempre di più. Con Allegri è pronto a ritornare a lavorare dopo le esperienze di Milano e quella doppia di Torino.

Calciomercato Juve, può seguire Allegri in Arabia: affare possibile

Un accordo che lo vede sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore dell’Al-Ahli. Il club saudita ha superato la concorrenza dell’Al-Shabab che, per primo, aveva messo gli occhi su Allegri. Lo stesso che, però, non era del tutto convinto di questo progetto saudita.

Nelle scorse ore il tecnico ha incontrato gli emissari del suo futuro e possibile club in un hotel a Milano. Possibile che Allegri possa approdare nel club a giugno, ovvero al termine della stagione. Insieme a lui anche De Sciglio?