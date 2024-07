Plusvalenza da 5.5 milioni di euro: alla Juventus conviene assolutamente venderlo | Parlano i numeri

La Juventus valuta l’affare e decide di venderlo. La trattativa è troppo conveniente: plusvalenza entro giugno

Sono ora decisive, quelle che precedono l’inizio ufficiale del calciomercato, per molti club. Scadenze da rispettare, colpi da preparare e ultimi dettagli da limare anche con un occhio ai conti. Per molte società, come la Juventus – finite sotto la lente di ingrandimento per grandi spese e qualche debito -, l’attenzione è doppia.

E’ noto che i bianconeri saranno chiamati a vendere se vorranno reinvestire sul mercato, e in questo senso Giuntoli sta lavorando con grande dedizione sia ai colpi in entrata che ai colpi in uscita. L’obiettivo è quello di effettuare qualche plusvalenza per poter reinvestire, e consegnare a Thiago Motta una squadra competitiva già nel mese di luglio.

In questo momento una trattativa su tutte potrebbe sbloccare il mercato in entrata della Vecchia Signora, che qualora si concretizzasse andrebbe a rinvigorire le casse bianconere e darebbe la possibilità al calciatore di trovare una nuova squadra dove potersi esprimere al meglio.

Juve, prima plusvalenza in Serie A

Come riportato da Calcio e Finanza, la Juventus con la cessione del giocatore potrebbe effettuare una plusvalenza di 5,5 milioni di euro, entro giugno, che servirà a dare respiro alle casse del club in maniera importante. Stiamo parlando di Moise Kean, che non ha vissuto a Torino la migliore delle sue stagione e che cercherà gloria altrove in estate.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare per lui l’affondo decisivo, e in pole in questo momento per accaparrarsi l’attaccante azzurro c’è la Fiorentina. Palladino infatti vuole un nuovo leader offensivo per la prossima stagione, e la Juventus vuole incassare per reinvestire. Ecco quanto potrebbe portare a casa Giuntoli con la cessione di Kean.

Kean-Fiorentina: le cifre

Con una valutazione di 15 milioni di euro, Moise Kean potrebbe portare nelle casse della Juventus – che lo aveva ricomprato dall’Everton – una plusvalenza di 5,5 milioni come confermato da Calcio e Finanza. Il giocatore, che a gennaio sembrava a un passo dal prestito all’Atletico Madrid, potrebbe trovare fortuna a Firenze per la prossima stagione.

La viola è in cerca di una punta e Palladino avrebbe dato l’ok per il trasferimento dell’ex PSG. Alla Fiorentina Kean potrebbe puntare a una maglia da titolare e alla riconquista della maglia azzurra, e la Juventus sistemare i conti in vista del mese di luglio e dell’inizio del calciomercato.