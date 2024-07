Gds: “Il Palermo fa muro su Brunori. Il capitano è stato confermato da De Sanctis, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sul futuro di Brunori.

A meno di clamorosi colpi di scena, il nome di Brunori è destinato a comparire nell’elenco dei convocati per il ritiro che vedrà il Palermo preparare la nuova stagione tra Coccaglio (si attende ancora l’ufficialità del club), Livigno e Manchester. De Sanctis ha chiaramente affermato che Brunori farà parte del progetto tecnico per il 2024/25. Tuttavia, le sirene per il numero 9 si fanno sempre più intense, e il Palermo, di fronte a un’offerta soddisfacente, difficilmente opporrà resistenza.

Sebbene Brunori non si sia esposto pubblicamente come De Sanctis, la sua linea è chiara da settimane: priorità a un’esperienza nella massima serie. Se non dovessero arrivare proposte, si aprirà un’ulteriore riflessione per valutare se rimanere a Palermo o considerare altre opzioni tra i cadetti. Questo scenario potrebbe presentarsi nei prossimi giorni, poiché la Cremonese sembra disposta ad avviare una trattativa con il Palermo. La cifra fissata è di 6 milioni di euro, che i grigiorossi potrebbero raggiungere attraverso bonus legati al numero di presenze o a un’eventuale promozione.

L’affare si preannuncia complesso, per le probabili resistenze sia del Palermo che del giocatore: il Palermo non sembra intenzionato a rafforzare una concorrente diretta nella rincorsa alla Serie A, considerando il valore assoluto di Brunori e i 34 gol realizzati in due stagioni tra i cadetti. Brunori potrebbe prendere tempo e aspettare che arrivi un’offerta dalla massima serie, anche se dovesse volerci qualche settimana.

Anche il Sassuolo sta monitorando Brunori. Pur non essendosi ancora esposto come la Cremonese, il Sassuolo potrebbe trovare facilmente i 6 milioni richiesti dalle cessioni (con Berardi e Mulattieri come maggiori incognite, mentre Henrique ha già lasciato). Tuttavia, vale lo stesso discorso fatto per la Cremonese: è improbabile che il Palermo ceda il suo giocatore più prolifico a una rivale diretta.