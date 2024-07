Gds: “Palermo. Si continuano a battere le piste Carissoni e Mazzitelli”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo con gli obiettivi Carissoni e Mazzitelli.

Le trattative per il bomber di Macaé, Brunori, non dovrebbero essere immediate, a differenza di quella per Nikolaou che è ormai vicinissima alla chiusura. Il Palermo verserà allo Spezia una cifra di poco superiore al milione di euro e punta ad avere il giocatore già domenica a Livigno, sistemando gli ultimi dettagli. I liguri sono pronti a ricevere Aurelio in prestito e Soleri presumibilmente a titolo definitivo, ma l’operazione sarà separata da quella per Nikolaou. Sfuma invece la pista che porta a Fulignati, che andrà alla Cremonese come portiere titolare, insieme a Vandeputte, per cui la Cremonese ha versato una cifra vicina ai 5 milioni di euro al Catanzaro.

In entrata, le principali suggestioni per il Palermo sono Carissoni del Cittadella come terzino sinistro e Mazzitelli del Frosinone come regista. Tra i giovani, le prime alternative sono i juventini Turicchia e Hasa. Il Palermo osserva anche la situazione di Gyomber: nei prossimi giorni potrebbe rescindere con la Salernitana, e se dovesse uscire uno tra Nedelcearu e Graves, potrebbe diventare un’opzione concreta come vice Lucioni, anche se sulla permanenza di Lucioni serviranno ulteriori rassicurazioni. Un’altra posizione sotto osservazione è quella del terzino destro, dove Buttaro dovrebbe partire (piace alla Juve Stabia). Come vice Diakité, l’ultima suggestione è Niccolò Pierozzi, che alla Fiorentina è chiuso da Kayode e Faraoni; il gemello Edoardo è rimasto a Palermo per sei mesi nel 2022/23, giocando appena due partite.

Questi movimenti dimostrano l’attività del Palermo sul mercato, cercando di rafforzare la squadra per puntare a obiettivi ambiziosi nella prossima stagione.