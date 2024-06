Vai in prestito e poi l’anno prossimo torna in ritiro con noi: Conte dà il via libera | Vola al Genoa

Antonio Conte detta la linea sul mercato in entrata e in uscita. Il nuovo allenatore da il primo via libera

È stata una conferenza stampa in grande stile, quella tenutasi nelle scorse ore a Napoli. Antonio Conte è ufficialmente il nuovo allenatore dei partenopei, e lui toccherà l’arduo compito di riportare gli azzurri in vetta in campionato. Il tecnico si è già presentato alla grande, con la sua indistinguibile personalità, scacciando le voci che circolavano nell’ambiente e dettando la linea del futuro.

Un one man show che si prepara ad avere in mano le redini di tutta la baracca, o almeno così pare da queste prime uscite. Conte ha infatti sottolineato che i big rimarranno a Napoli, mettendo il punto su tante situazioni aperte che avrebbero potuto destabilizzare un ambiente già piuttosto fragile, e sta visionando la rosa per capire invece chi lasciare partire.

Tra i sacrificabili è comparso in queste ore un nome nuovo, ma non sarà un addio, piuttosto un arrivederci. Sì, perché il Genoa ha chiuso l’affare con il Napoli in queste ore per il prestito, e il prossimo anno Conte potrebbe riabbracciare il suo calciatore dopo un anno di esperienza e di titolarità.

Napoli-Genoa, c’è l’accordo: a breve la firma

Il Napoli intende investire anche sui giocatori del futuro. Puntare sui giovani, acquistare in maniera intelligente e non sperperare è la nova politica del calcio italiano, e non è da meno la squadra campione d’Italia 2023. Con Conte la valorizzazione dei calciatori inoltre è garantita.

A partire per la prossima stagione, è stato uno dei giovani talenti più promettenti della rosa che non ha trovato molto spazio lo scorso anno anche a causa di una situazione ambientale e interna molto delicata. Stiamo parlando di Alessandro Zanoli, prospetto importante che avrebbe trovato un accordo col Genoa proprio in queste ore.

Alessandro Zanoli al Genoa, ci siamo: le cifre dell’affare

Come riportato da SkySport nelle scorse ore, Alessandro Zanoli, il Napoli e il Genoa hanno trovato la quadra. Il giovane andrà in Liguria a farsi le ossa insieme a Gilardino, una delle squadre migliori della scorsa stagione. Il classe 2000, che lo scorso anno ha messo a referto appena 4 presenze in Serie A, avrà dunque dopo l’esperienza alla Sampdoria la possibilità di farsi ancora a Genova, città che consce bene vista l’esperienza nel 2023 con i blucerchiati.

La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, fissato a 7 milioni, ma la sensazione è che il Napoli possa voler puntare su di lui il prossimo anno.